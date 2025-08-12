パリ五輪48キロ級金メダリストの角田夏実選手（33）が7日、都内で行われた映画のイベントにサプライズ登場。ハリウッド俳優のアナ・デ・アルマスさんの印象を明かしました。角田さんが出席したのは映画『バレリーナ：The World of John Wick』のジャパンプレミアイベント。『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』などで知られる主演のアナ・デ・アルマスさんと、レン・ワイズマン監督が来日し、会場を盛り上げました。■角田選手、アク