◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）巨人のカイル・ケラー投手が１回無安打無失点で１０試合連続無失点を記録した。５―０の８回に２番手で登板。先頭の代打・駿太、ブライトをともに直球で空振り三振に斬ると、続く田中を直球で一邪飛に封じた。最速１５３キロの直球にカーブを交え、３者凡退。好投で役割を果たした。開幕２軍だった今季は４月４日に１軍昇格。しかし１７登板、防御率５・２８で