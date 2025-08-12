◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）巨人の岸田行倫捕手が５号２ランを放ち、バッテリーを組んだ同学年の森田駿哉投手とお立ち台に上がった。２点リードの３回２死二塁で、内角直球を左翼席へ運んだ。追い込まれてからバットを短く持っての一発。５号は８年目でキャリアハイとなり「ホームランバッターじゃないんで満足せず、しっかりやっていきたい」と気を引き締めた。守備でも６日・ヤクルト戦