◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）巨人の森田駿哉投手が７回９７球を投げて、２安打無失点の好投。プロ初先発、初勝利となった前回から２連勝とした。杉内俊哉投手チーフコーチは、森田について「２軍の成績を見ても、そこまで突出したものはないんですよ。それであれだけ抑えるのは１軍向きなんでしょう」と語り、「フォークが空振り取れるようになってね。あれだけ空振り取れたらバッターもいや