ほったらかしでラクラク 夏に大活躍するそうめんですが、茹でる際に吹きこぼれてしまったり、鍋を見張っていたりと、大変な思いをすることも…。そこで今回のそうめんを茹でる裏ワザなら、ほぼ放置でおいしく茹で上がります。 たっぷりのお湯にそうめんを入れて、再沸騰したら、ふたをして火を消します。5分後に冷水でもみ洗いすれば、おいしいそうめんの完成です。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定