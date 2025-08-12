５月２４日に大阪市で開催されたボクシングのＩＢＦ世界ミニマム級タイトルマッチで判定負けした後、急性硬膜下血腫で開頭手術を受けた前王者の重岡銀次朗（２５）＝ワタナベ＝が、今月上旬に故郷である熊本県内の病院に転院したことをＪＢＣが１２日、明らかにした。生命の危機は脱したものの、現在も意識は回復していないという。重岡銀は世界戦で判定負けを喫した直後、リング上で意識を失い、救急搬送。急性硬膜下血腫で開