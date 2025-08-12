中国・北京で沖縄の魅力を発信するイベントが開かれました。きょう、北京にある日本大使館で開かれたのは沖縄の特産品を紹介するイベント「魅力体験沖縄！」です。イベントでは泡盛やさんぴん茶など、沖縄の特産品が紹介されたほか、沖縄のアーティストが琉球舞踊などを披露しました。ほかにも、北京や天津などにあるおよそ600店舗のローソンで、12日から2週間にわたって販売される沖縄の黒糖風味のプリンなどの試食も行われました