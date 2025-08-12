札幌・中央警察署は2025年8月12日、札幌市厚別区のモンゴル国籍の男（31）をわいせつ略取未遂の疑いで逮捕しました。男は2025年7月27日午前1時ごろ、札幌市中央区南7条西4丁目の雑居ビルの入り口付近で20代の女性を抱き上げ、ビル内に連れ込んだ上、わいせつな行為をしようとした疑いが持たれています。男は女性が抵抗したため、そのまま逃走し、女性にけがはありませんでした。警察によりますと、防犯カメラの映像などから男を特