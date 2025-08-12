2025年8月12日、北海道砂川市焼山付近でクマの目撃情報が相次ぎました。被害などは確認されていませんが警察が警戒を呼びかけています。北海道・滝川警察署によりますと、8月12日午後5時半ごろ、北海道砂川市焼山付近の通称・東1線道路を車で走行中の運転手が道路を横断するクマ1頭を目撃し、警察に通報しました。さらに12日午後8時10分ごろ、付近を車で通りかかった人が道路脇にクマ1頭が居座っているのを目撃し、警察に通報した