俳優の杉浦太陽（44）が12日、自身のインスタグラムを更新。8日に第5子を出産した妻でタレントの辻希美（38）と次女の退院を報告した。「無事に退院しました！」と報告した杉浦。「ノン、ベビちゃん、おめでとう」と喜び、「産院の皆様！お世話になりました！感謝しかありません。本当にありがとうございました」と産院への感謝もつづった。親子3ショットやベビーフォトも披露。「ベビちゃん、我が家へようこそ。これから7人