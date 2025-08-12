◇ボクシング日本フライ級タイトルマッチ10回戦野上翔《○判定●》永田丈晶（2025年8月12日東京・後楽園ホール）元日本ユース・フライ級王者で日本同級1位の野上翔（24＝RK蒲田）が王者・永田丈晶（27＝協栄）に2―0判定勝ち（98―92、96―94、95―95）し、新王者に輝いた。24歳最終日となった新鋭が、日本王座初挑戦で有言実行のベルト奪取に成功した。挑戦者の野上は初回からアクセル全開で右ジャブから左右のフックと