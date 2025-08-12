17-18シーズンにプレミアリーグ昇格を果たし、その後は継続してトップリーグを舞台に戦っているブライトン。近年はモイセス・カイセド等、主力を高額で売却し、その資金を若手に充てる戦略で着実にチーム力を高めている。そんな育成力に定評のあるブライトンの次の顔として注目を集めているのがMFカルロス・バレバだ。高い身体能力を生かして中盤を制圧するカメルーン代表の21歳で、前述のカイセド、アレクシス・マカリスター移籍