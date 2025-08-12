◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦尽誠学園３―０東大阪大柏原（１２日・甲子園）オリックス、巨人でプレーした土井健大監督が率いる東大阪大柏原（大阪）は、尽誠学園（香川）に完封負けを喫し、ロッテ・石川慎吾を擁した前回出場の２０１１年以来、１４年ぶりの勝利とはならなかった。三塁側アルプススタンドでは、部員らが今春変更したばかりのユニホームではなく、おそろいＴシャツを着て応援した。