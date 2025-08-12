伊勢崎オートナイターＳＧ「第２９回オートレースグランプリ」は１２日、予選３日目が行われた。小林瑞季（３４＝川口）は１Ｒ、３連勝を狙う佐藤励の猛追を阻止し今節初勝利を挙げた。「雨は最近、結果が出てなくて自信がなかったけど、初日（４着）の失敗を生かせた」と笑顔。「タイヤが良かった。内に行っても外に行っても食いついた。雨は結果が出たしいいのかな」と感触は上々だ。オートレースＧＰは３年前（２０２２年