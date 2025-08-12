森川葵主演のフジテレビドラマ「スティンガース警視庁おとり捜査検証室」第４話が１２日、放送された。会社社長の娘誘拐事件が発生し、犯人が身代金の持参役に幼い息子大毅（木村優来）を指名してきた。受け渡し場所に向かう大毅に同行する偽者の父親役を、半ば押し付け合いの末に「囮型擬装捜査検証室」の水上涼介（本郷奏多）が指名された。大毅を演じた木村優来は、ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、幼少期の嵩を