「実際に来てみるまで、三亜には太陽の光と砂浜があるだけだと思っていた」。ロシアから家族と共に海南省三亜市を訪れたアンドレイさんはビーチで数日遊んだ後、今度は市の中心部に買い物に出かけた。商業施設に入ると、「離島免税」のポスターに興味をそそられた。同行のガイドは、「離島免税サービスは主に海南島を離れるが中国からは出国しない中国国内の観光客が対象。アンドレイさんはもうじき出国する外国人観光客なので、別