中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月12日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は12日、トランプ米大統領が15日に予定しているロシアのプーチン大統領との会談にウクライナのゼレンスキー大統領や欧州連合（EU）の代表が招かれていないことについて、中国は全ての当事者が和平交渉のプロセスに適時参加できることを期待すると表明した。林氏は次のように述べた。中国は危機の平和的解決に資するあらゆる