ワールドゲームズのスカッシュ女子シングルスで優勝、表彰台に立つ渡辺聡美＝12日、中国・成都（ロイター＝共同）国際総合大会のワールドゲームズは12日、中国の成都で行われ、スカッシュ女子シングルス決勝で渡辺聡美（Greetings）がフランス選手を3―0で破って優勝した。（共同）