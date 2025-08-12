アメリカの7月の消費者物価指数は、市場予想を下回る2.7％の上昇となりました。アメリカ労働省が12日に発表した7月の消費者物価指数は、前の年の同じ月と比べて2.7％上昇しました。伸びは市場予想の2.8％を下回り、6月と同じでした。一方、変動の大きい食品とエネルギーを除いた指数は3.1％の上昇と、市場予想を上回りました。アメリカメディアはトランプ政権の関税政策の影響について、「インフレ率には現時点で目立った急上昇は