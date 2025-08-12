【MLB】ドジャース4−7ブルージェイズ（8月11日・日本時間8月12日）【映像】大谷、変態弾で投手の様子がおかしくなる8月11日（日本時間8月12日）に行われロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“詰まりながらの豪快弾”に、野球解説者が言及した。8回表、ドジャースの攻撃・1死走者なしの場面で、この日の第4打席となった1番・大谷は、依然ノーヒットとあ