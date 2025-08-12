ÌÓÀè¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏªÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¼ã¤­¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤Î?¥Õ¡¼¥×¥«¡¼¥ë?¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë?¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢NBA¤Ç¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£µ¨¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤È2¥¦¥§¥¤·ÀÌóÃæ¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡£ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÈþÍÆ¼¼¡ÖACACIA¡×¤ÎÈþÍÆ»Õ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¡Ö¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤Ç¤â¤Ä¤±¤è¤¦¡£¥Õ¡¼¥×¥«¡¼¥ëÌµÂ¤ºî¤Ç¥¯¥ë¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤»¶¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÍî¤È¤·¹þ¤à