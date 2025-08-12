刑事告発に至った経緯を説明する弁護士３人と保護者（左）＝１２日、横浜市役所横浜市瀬谷区の認定こども園「二ツ橋あいりん幼稚園」で起きた給付金など計約５８００万円の不正受給問題で、元園児の保護者が１２日、市役所で会見を開き、運営法人を詐欺容疑などで横浜地検に刑事告発したと発表した。不正受給は２０２３年に発覚したが、市は全額が返還されている上、運営体制が刷新されたとして刑事告訴を見送っていた。市や告