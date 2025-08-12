国際サッカー連盟(FIFA)は12日までに公式サイト内の「協会変更プラットフォーム」を更新し、U-21ドイツ代表MFイェンス・カストロップがドイツサッカー連盟(DFB)から韓国サッカー協会(KFA)に登録先を変更したことを公表した。変更は今月11日付としている。2003年7月生まれのカストロップは世代別のドイツ代表常連。昨季はニュルンベルクでブンデスリーガ2部25試合3ゴールを記録し、新シーズンからはボルシアMGへの個人昇格を果