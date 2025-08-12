Mリーグ機構は、「Mリーグ2025-26パブリックビューイング」を2025年9月15日(月)に開催することを決定した。観戦チケットは、2025年9月1日(月)正午よりサポーター先行販売、2025年9月3日(水)正午より一般販売を開始。いずれも先着順での販売となる。本イベントでは、Mリーグ2025-26シーズンの開幕戦を大型スクリーンで観戦できるほか、同日同会場にて開幕式も実施される。また、来場者全員に、チーム応援用のバルーンがプレゼントさ