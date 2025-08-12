震度1以上の地震が2200回以上発生している鹿児島県トカラ列島近海の地震活動について、政府の地震調査委員会は活動は収束に近づいているとの見解を示しました。一方で、数か月後にまた地震活動が活発になった事例もあるとして、備えを呼びかけています。トカラ列島近海では6月から地震活動が活発となり、7月3日には最大となる震度6弱の揺れを観測するなど、これまでに震度1以上の地震を2200回以上観測しています。地震調査委員会は