◇セ・リーグ巨人5―0中日（2025年8月12日東京D）巨人の大勢投手（26）は11日の中日戦（東京D）に続いて、12日の同戦もベンチ外。5―0で快勝した試合後、杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は「疲労なんで。なので、明日まで休みです」と説明した。阿部慎之助監督（46）は「タイガース戦から行けるようにしてくれればなと思います」と15日から始まる阪神戦（東京D）での復帰を示唆していたが、杉内コーチも「それに向けて調