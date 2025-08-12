ダンスボーカルアイドルグループ「５％ＢＥＲＭＵＤＡ」（ごばみゅ）が１１日に開催された「ＰＵＲＥ−Ｊ８周年記念後楽園ホール大会」で谷ももの入場曲をパフォーマンスした。ごばみゅの福永ありさ、ＪＵＮＡは第４試合「谷ももＶＳ本間多恵」で谷応援団として登場。リングに立つと、谷の入場曲「モモノハナビラ」を歌い上げ、歓声と拍手を浴びた。試合は谷が本間に７年越しの勝利を挙げた。全力パフォーマンスで谷の勝利