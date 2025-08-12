伊勢崎オートナイターＳＧ「第２９回オートレースグランプリ」は１２日、予選３日目が行われた。森且行（５１＝川口）は湿走路の１１Ｒで３着。３番手スタートから道中はいったん５番手まで下がったが、５周回に高塚義明、早川清太郎の２車を一気に抜き、３着でゴールした。「リングを替えたりしたけど力がなかった。直線も滑る」と愛機の動きはもうひと息ながら「スタートは切れたよ」。課題に挙げていたスタートに光が見えた