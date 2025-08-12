CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100マイボイスコム、6回目となる「おにぎり」に関するインターネット調査を7月1日〜7日に実施した。好きなおにぎりの具や作り方、購入派には購入状況などについて聞いた（調査対象：MyVoiceのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査、調査時期：7月1日〜7月7日、回答者数：1万1528名）。おにぎりを週1回以上食べる人は3割弱だった。「おにぎりは食べない」は5.1