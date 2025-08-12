もし、アナタのワガママな希望を叶えてくれるアパレルブランドがあるのなら？「シャツの袖をもう少し短くしたモノがほしい！」「あの着心地の良い素材でロング丈のTシャツをつくりたい！」「あの肌触りのいい素材のシャツの身幅をもっとピチッとさせたい！」「この形のシャツの素材を変えたい！」などなど。ファッションへのワガママな希望って十人十色の人それぞれで、まさに蓼（たで）食う虫も好き好き。そんなアナタの洋服への