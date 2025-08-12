40・50代のサマールック、どんなアイテムを取り入れたら良い？ 悩んでいる人は、今すぐ【しまむら】を要チェック。今回は、プラスワンで大人の品を醸してくれる「夏ジャケット」をご紹介。カーデよりもきちんと感が出て、軽やかな生地感で暑苦しく見えにくいのも嬉しいポイント。清涼感のあるリネンタッチ素材のジャケットや、透け感が魅力の今っぽジャケットは必見。プチプラで賢く垢抜けたい大人女性は、ぜひゲット