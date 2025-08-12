◇セ・リーグ巨人5―0中日（2025年8月12日東京D）巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は「良かった、勝って。森田、良かったねぇ」と2年目左腕・森田駿哉投手（28）の好投をことのほか喜んだ。森田は井上、西舘、グリフィンと先発ローテーション投手が3日連続で出場選手登録抹消となる緊急事態を受けてプロ初先発となった6日のヤクルト戦（東京D）で三塁も踏ませず、6回2安打無失点の快投でプロ初勝利。そこから中5日