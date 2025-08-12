中国恒大集団のロゴ（ロイター＝共同）【上海共同】経営再建中の不動産大手、中国恒大集団は12日、香港証券取引所の上場を25日に廃止になると発表した。香港取引所は昨年1月、恒大の株式を売買停止にし、以後、取引は行われていなかった。香港取引所は今月8日、恒大が株式取引の再開の要件を満たしていないため上場資格の取り消しを決定したと恒大側に通知していた。