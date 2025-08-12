埼玉県教育委員会は１２日、臨時教員らの採用時に、わいせつ行為で処分歴のある教員情報を蓄積した国のデータベース（ＤＢ）の確認を怠っていたと発表した。採用時のＤＢ確認は２０２３年度に法律で義務付けられたが、２３年度以降に採用した臨時教員らのうち、約６割にあたる８９０７人を確認していなかったという。県教委小中学校人事課の新保友・学校管理幹はこの日の記者会見で、「ＤＢでの確認が義務であるという認識が甘