現代的なアートスポットは、おしゃれ感度の高い人が集まる場所。いったい、どんなコーデで行けばいいの…？そこで今回は、中村里帆・本田紗来・中川紅葉とともに、アートな空間に負けない「個性派服」をお届けします。アートに触れる日は、最高のおめかしをして行くべきなんです♡