今回、Ray WEB編集部は同窓会について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の奈央は、久しぶりに高校の同級生と会うことになるのですが……？部活の顧問をやっていた、赤井先生に気づいてもらえなかった奈央。このあと彼女はどう対応するのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：はちだライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】同窓会で先生に気づいてもらえなかった主人公...しかしこのあと“初恋の人”