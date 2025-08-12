【モデルプレス＝2025/08/12】俳優の櫻井海音が8月12日、都内で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』ジャパンプレミアに、橋本環奈、眞栄田郷敦、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督とともに出席。櫻井が、前作映画『カラダ探し』のオーディションを受けていたことを明かした。【写真】観客に笑顔をふりまく櫻井海音◆櫻井海音「カラダ探し」前作オーディション受けていた2022年に公開された実写映画『カ