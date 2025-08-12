元TBSで現在はフリーアナウンサーの山本里菜さんが、インスタグラムで“水着写真”を連投し、反響を呼んでいる。本人自ら「承認欲求の塊投稿」と称しているし、「かわいい」という反応も多いが、中にはやはり海外での写真のため「庶民には無縁のセレブ」とか「痩せ過ぎていて、女性らしさがない」など、やゆするような意見も少なくない。【画像】水着写真が話題となった元TBSアナの投稿綾瀬はるかの「美しい背中」もNG？このところ