夏のマーケットが始まって1ヶ月半ほどが経ち、残りは20日弱となった。多くの選手が新しいクラブへと移籍するなか、まだ所属先が決まっていない者もいる。今回は『The Football Faithful』から「まだ新しいクラブが見つかっていないビッグネームのフリーエージェント」をご紹介する。冨安健洋退団したクラブ：アーセナルアーセナルは先月、日本代表DFの冨安健洋と相互の合意の下で契約を解除したことを発表した。2021年にボローニャ