肥薩おれんじ鉄道は、豪雨により八代〜肥後田浦駅間で運休する。八代〜肥後高田駅間と肥後高田駅構内には土砂流入、肥後高田〜日奈久温泉駅間では土砂流入・流出が確認された。復旧には1か月以上を要する見込み。安全の確認が取れた肥後田浦〜川内駅間は、一部列車を除いて運転を再開する。