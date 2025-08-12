ダウンタウンの浜田雅功さん（62）が、初めてアートに挑戦。個展を開催することを発表しました。10月19日から12月21日まで開催される浜田雅功展『空を横切る飛行雲』。浜田さんにとって初となる個展です。浜田さんといえば、これまでテレビ番組やSNSなどでお題とはほど遠いユニークなイラストを披露。独特な画風で“浜田画伯”とも呼ばれています。そして今回、浜田さんが出演する『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』など