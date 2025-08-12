巨人の阿部慎之助監督（４６）が５―０で勝利した１２日の中日戦（東京ドーム）後、２試合連続でベンチ外となった大勢投手（２６）の状態について語った。大勢は今季ここまで両リーグ最多の４９試合に登板し、リーグ最多の３６ホールド（６勝４敗１セーブ、防御率２・１１）をマーク。９日のＤｅＮＡ戦（横浜）でも救援登板して１回無失点の好投でホールドを記録していたが、前日の中日戦から２試合連続でベンチメンバーを外れ