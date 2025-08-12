【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比04銭円高ドル安の1ドル＝148円04〜14銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1639〜49ドル、172円42〜52銭。朝方発表された7月の米消費者物価指数（CPI）は、前年同月比伸び率が市場予想を下回る一方、変動が激しいエネルギーと食品を除いたコア指数は予想を上回った。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げに対する不透明感が広がり方向性に欠ける