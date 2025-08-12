µð¿Í¤¬£±£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ë£µ¡½£°¤Ç¾¡Íø¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£·²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç£²¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿ÀèÈ¯¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£ÅêÂÇ¤Î¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¿¹ÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤«¤é°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤òÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë£°¤òÊÂ