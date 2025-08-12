◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島９―２阪神（１２日・マツダスタジアム）広島が“難敵左腕”の攻略に成功し、本拠での阪神戦の連敗を６で止めた。３回に０―２から１点差に詰め寄った直後、モンテロが逆転３ラン。マツダで無傷の９連勝を許していた大竹を５回途中７失点ＫＯし、通算１１度目の対戦で初めて土を付けた。先発・床田は、３回に前川のライナーが左太もも付近を直撃するアクシデントもあって２点の先取を許したが、７回２