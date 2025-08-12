◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）巨人の大勢投手が１２日の中日戦でベンチ外となった。前日１１日から２日連続でのベンチ外となった。１２日の試合前練習には姿を見せていた。この日の試合後、杉内俊哉投手チーフコーチは大勢について「大勢は疲労なので、明日まで休みです」と今季ここまで４９試合に登板している右腕の疲労を考慮し、１５日から始まる阪神戦（東京ドーム）まで温存させる考えを