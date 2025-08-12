◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３×―１ＤｅＮＡ（１２日・神宮）ヤクルトは同点の９回に村上宗隆内野手が５号サヨナラ２ラン。連勝でカード勝ち越しを決めた。無死一塁で打席に立った村上は「もう決めたいなと思ってました」と、ＤｅＮＡ・中川の初球を真っすぐを捉えてバックスクリーンへ。打席から一歩も動かずに見送った主砲は、２２年５月２４日の日本ハム戦（神宮）以来、４度目のサヨナラ弾に「完璧でした」と、笑顔で