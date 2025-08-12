アメリカの7月の消費者物価の伸び率は、前の年の同じ月と比べて2.7％の上昇となりました。上昇率は6月と同じで、事前の市場予想の2.8％をわずかに下回りました。トランプ政権による関税措置によりインフレ懸念が指摘される中、物価上昇が落ち着くのかが注目されます。