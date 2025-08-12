政府の地震調査委員会は、トカラ列島近海を震源とする群発地震について「先月20日頃から地震活動が低下してきている」とする評価結果を発表しました。一方で、「震度1以上の地震が1日に数回発生する程度の地震活動は、当分続く可能性がある」として、引き続き注意するよう呼びかけています。トカラ列島近海では6月下旬から地震活動が活発になっていて、先月3日には最大震度6弱を観測する地震が発生しました。その後も地震は相次い