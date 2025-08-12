「Gクラス」人気の理由とは？ゲレンデの愛称で知られるメルセデス・ベンツ「Gクラス」は熱狂的なファンを抱えるドイツの高級SUVです。最も安いモデルの「G450d」でも1844万円（消費税込、2025年8月時点）という高値で販売されていますが、その価格の割に都市部を中心に、街中で見かける機会が多くなっています。【画像】超カッコイイ！ これが“新車300万円以下”で買える「ミニGクラス」です！（30枚以上）日本自動車輸入組